Maltempo Liguria: “E’ la peggiore ondata dal 1953, siamo in piena emergenza”

“Questa ondata di maltempo, secondo i dati del nostro ufficio meteorologico, e’ la peggiore in Liguria dal 1953. Erano decine di anni che non vivevamo quello che e’ passato fino ad oggi. Questo, coniugato al tema delle autostrade, crea una situazione di emergenza che non si vedeva da quella di Ponte Morandi, al netto del fatto che, grazie al personale della nostra protezione civile, non abbiamo avuto vittime“. E’ quanto dichiarato dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, facendo il punto con i giornalisti durante l’ennesima allerta meteo arancione valida fino alle 18 di oggi. “Domenica – ha detto il governatore – ci aspettiamo l’arrivo di una nuova perturbazione“.

Le piogge hanno causato allagamenti a Genova nei quartieri alluvionati sabato scorso e nuovi smottamenti nell’entroterra. A Rocchetta Nervina, alle spalle di Ventimiglia, circa 300 persone sono isolate per il crollo di una strada. Arpal prevede un esaurimento dei fenomeni nel pomeriggio a partire da Ponente, ma nei prossimi giorni ci saranno mareggiate. “Sono caduti 50 millimetri di pioggia, soprattutto nelle zone gia’ colpite. I fronti di frana sono moltissimi e non e’ escluso che qualcosa vada a incidere sui fronti gia’ aperti. Ovviamente faremo il bilancio alla chiusura dell’allerta“, ha commentato Toti.