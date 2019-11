Maltempo Liguria, Entella al livello di guardia: chiusi due ponti

Il fiume Entella torna a fare paura per le forti piogge che dalla notte scorsa hanno interessato Chiavari e il Tigullio. Per la piena del fiume, che ha raggiunto il livello di guardia, a Carasco è stato chiuso il ponte Comorga. Qui alla confluenza del Lavagna con l’Entella, il primo è esondato, mentre verso la foce l’Entella è esondato da entrambe le sponde allagando terreni nei Comuni di Lavagna e Chiavari. Tra lavagna e Chiavari chiuso anche il ponte della Maddalena.

Danni anche a causa della mareggiata con forti venti prima da scirocco e poi da libeccio che per tutta la giornata hanno flagellato la costa. A borgo Rena’ dove i marosi hanno portato via il terrapieno dei giardini e danneggiato alcune strutture oggi c’è stato un sopralluogo e l’assegnazione dei lavori urgenti per un milione e duecento mila euro finanziati interamente dalla Protezione Civile che serviranno per difendere l’abitato e le attività ricettive partendo dal muraglione della Fincantieri fino alla strada provinciale per Moneglia.