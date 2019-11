Maltempo Liguria: l’Entella rientrato in alveo, riaperti due ponti

Il torrente Lavagna e il fiume Entella sono rientrati nei rispettivi alvei e di conseguenza sono stati riaperti al transito i ponti Comorga a Carasco e della Maddalena tra Chiavari e Lavagna chiusi ieri pomeriggio per la piena dei corsi d’acqua.

Rimane chiusa a Riva Trigoso la via Gramsci per una frana staccatasi dal colle Bardi.