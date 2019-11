Maltempo Liguria: fiume Vara esondato a Borghetto, famiglie evacuate

“Continua il monitoraggio della situazione in Liguria per l’allerta meteo, che nello spezzino è rossa fino alla mezzanotte di oggi. Massima attenzione nei Comuni di Casarza, Sestri Levante, Moneglia e alta Val di Vara, dove la pioggia ha causato l’innalzamento dei corsi d’acqua: il Vara in alcuni punti è esondato e una famiglia è stata evacuata, mentre anche a Sestri Levante la situazione è preoccupante“: lo scrive su Facebook il governatore della Liguria, Giovanni Toti. “In questi Comuni si sono verificati allagamenti e disagi alle strade provinciali“. “Alle 18 faremo il punto stampa in diretta dalla sala della Protezione Civile per tenervi aggiornati sull’evolversi sella situazione. Grazie ai previsori, ai volontari e a tutti coloro che stanno lavorando per fronteggiare questa nuova ondata di maltempo in Liguria“.

“Domani da Savona verso Levante sono attese forti mareggiate, quindi è importante essere prudenti e prestare la massima attenzione“.

Il fiume Vara è esondato anche a Borghetto Vara, allagando i campi sportivi tra il borgo e il fiume: invasi dall’acqua scantinati e e locali al piano terra. Alcune famiglie del borgo a scopo precauzionale sono state evacuate dalle abitazioni.