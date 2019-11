Maltempo Liguria: forti venti e temporali, esonda il torrente Petronio [DATI]

“La notte tra sabato e domenica ha visto forti temporali sparsi da Ponente a Levante, con disagi diffusi e locali allagamenti, qualche episodio di caduta alberi e alcuni tetti scoperchiati a causa del vento forte. Prestare massima attenzione anche al vento forte e al mare in aumento da questa notte, soprattutto a Levante“, si legge sulla pagina Facebook della Regione Liguria in un post dedicato all’allerta meteo. “Alle 10 di questa mattina, dopo il picco di Cuccarello (68.8 mm/1h alle 7.30) era Sestri Levante ad essere interessata da un rovescio molto forte, con 57.6 mm/1h. Forte il temporale a Bargone (49.2 mm), Tavarone (46.4 mm), Passo del Brattello (44.6 mm), ed è tutta la zona alle spalle di Sestri Levante ad essere interessata in questa fase dalle piogge più intense. I livelli dei torrenti iniziano a salire: un primo colmo di piena del Vara è transitato a Nasceto superando il primo livello di guardia, e scenderà lungo il corso del fiume nelle prossime ore. Anche il Petronio in zona Sara ha superato il primo livello di guardia. Sempre molto intense le raffiche sull’entroterra di Levante: alle 9.30 141 km/h a Casoni di Suvero.”

Il torrente Petronio, in particolare, è esondato nel tratto tra Casarza Ligure e Riva Trigoso, nel Levante Ligure: al momento non si registrano danni a persone.

Nelle scorse ore sono state rilevate fortissime raffiche di vento a Lavagna, in provincia di Genova, con alcuni tetti scoperchiati, senza danni a persone, allagamenti e alberi caduti tra Lavagna, Chiavari e Moneglia sulla costa e in alcuni centri dell’entroterra genovese. Alcuni torrenti medio-piccoli sono arrivati al limite, alcune strade sono state chiuse.

“Massima attenzione domani per il rischio di mareggiate. Il bollettino di metà mattina sarà significativo per capire la situazione come andrà ad evolversi“, ha dichiaratol’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone che segue la situazione maltempo. “Il vento dovrebbe aumentare in serata e avremo un avviso specifico per vento e mare soprattutto nel Levante tra Portofino e Sarzana nel pomeriggio“.