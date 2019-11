Maltempo Liguria: “Fortissima perturbazione, in 36 ore un terzo della pioggia che cade in un anno”

“Abbiamo ancora un paio d’ore sulla Regione di allerta rossa e poi andremo in allerta gialla, fase di decompressione dopo le 36 ore passate e poi dovremmo andare verso la normalità meteorologica. Abbiamo attraversato una perturbazione tra le più forti che hanno colpito la Liguria negli ultimi anni senza alcun ferito. E’ lo straordinario risultato del lavoro fatto da molte persone e dal dipartimento di protezione civile negli ultimi anni e ne sono orgoglioso“: lo ha affermato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi durante una conferenza stampa sul maltempo che ha colpito la regione. “In 36 ore è caduto 1/3 della pioggia che cade in un anno, questo dà l’idea delle proporzioni. Non ci sono fronti di danno significativamente superiori uno all’altro. Ci sono circa, censite, una cinquantina di frane, 170 sfollati sistemati in sistemazioni autonome o provvisorie. Occorreranno circa 36 ore per fare il punto complessivo della situazione“.

“E’ stato uno degli eventi più importanti degli ultimi anni. Facendo un paragone con l’ottobre-novembre 2014, in realtà le cumulate sono maggiori: ad Urbe, nel 2014, avevamo registrato 1383 mm, mentre ora ne abbiamo già registrati 1802,” ha spiegato Francesca Giannoni di Arpal.