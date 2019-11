Maltempo Liguria: frana nell’entroterra di Imperia, evacuate 35 persone

A causa di una frana che minaccia l’abitato, sono stati evacuati nella tarda serata di ieri 35 abitanti della frazione di Cenova, a Rezzo, nell’entroterra di Imperia.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno monitorato l’area per tutta la notte. Oggi sono in programma sopralluoghi aerei per stabilire l’entità dello smottamento.