Continuano le conseguenze del maltempo in Liguria, dove vi sono diversi disagi a causa delle forti piogge dei giorni precedenti. Tre persone sono state evacuate a Sori, in località Boschetto, in via Caorsi per uno smottamento che si è staccato dalla collina che minaccia la loro casa. Il terreno ha ceduto dopo l’intenso temporale di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.