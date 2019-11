Maltempo Liguria, frana nella notte a Zoagli: verifica alle condotte di Chiavari dopo gli allagamenti

Il maltempo che la notte scorsa ha interessato la Liguria ha causato danni e disagi. In particolare una frana avvenuta questa notte nel Comune di Zoagli ha interrotto temporaneamente la strada sulle alture che collega i paesi di Cerisola e Semorile. A causa del maltempo, alcuni massi rocciosi sono precipitati sulla strada da un terreno privato invadendo tutta la carreggiata. Non sono state coinvolte persone o abitazioni.

Dopo un intervento dei vigili del fuoco di Rapallo, alle prime luci del giorno sono arrivati anche i tecnici del comune che hanno fatto intervenire dei mezzi meccanici per la rimozione dei detriti e la viabilità è stata già ripristinata on una riduzione della carreggiata da 6 a 4,5 metri. Il comune si è già attivato nei confronti del privato per la completa messa in sicurezza.

Verifica alle condotte di Chiavari dopo gli allagamenti

A Chiavari per la prima volta sono stati riscontrati allagamenti localizzati in via Preli durante l’allerta meteo del 3 novembre 2019. L’amministrazione comunale ha così deciso di intraprendere un’indagine sullo stato di salute dei condotti delle acque bianche dell’intera zona.

Dopo la verifica effettuata questa settimana dal consigliere comunale Paolo Garibaldi, delegato Ato e al ciclo delle acqua, con videoispezioni su tutta la rete di condotte, è stata individuata una problematica relativa al deflusso delle acque nel canale primario che collega corso Buenos Aires con via Preli, scaricando in mare sull’angolo di piazza Gagliardo.

Lunedì 18 con Iren Acqua Tigulli si indaghera’ cosi’ lo stato di salute del condotto di via Preli ed e’ stata per questo predisposta la chiusura temporanea della via.