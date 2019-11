Maltempo Liguria, il governatore Toti: “Invito le persone del savonese e dell’entroterra a non muoversi”

“Inviterei tutte le persone del savonese e dell’entroterra a non muoversi finché non saremo intervenuti con le somme urgenze“: lo ha dichiarato il governatore Giovanni Toti in diretta dalla sua pagina Facebook fornendo aggiornamenti sul crollo al viadotto sull’autostrada A6 Torino Savona. La porzione di ponte è crollata al km 122: la tratta collegava Savona con le principali città dell’entroterra e della Val Bormida e il Piemonte. “Stiamo lavorando sulla strada provinciale della Val Bormida perché anche essa era interessata da una frana e alcune importanti città come Cairo Montenotte, capoluogo amministrativo della vallata, sono sostanzialmente isolate o raggiungibili attraverso percorsi tortuosi e soggetti a moti franosi. Le aziende stano già lavorando per ridare una viabilità accettabile prima di domani“.