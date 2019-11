Maltempo Liguria: nuovo aggiornamento, 154 sfollati e 600 isolati

In tutta la Liguria al momento sono 154 le persone evacuate tra Genova e Sant’Olcese, ma soprattutto nel Savonese, ad Albisola Superiore, a Mallare, a Savona, a Varazze e, nell’Imperiese, nei comuni di Ospedaletti, Vessalico, Sanremo, Pieve di Teco e Ventimiglia.

Risultano al momento 600 persone isolate: solo a Savona, a causa della frana in via Marmorassi, sono circa 270 le persone non raggiungibili.

I numeri potrebbero variare a causa delle valutazioni ancora in atto.