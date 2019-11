Maltempo: “In Liguria piove da 40 giorni, in 2 mesi è piovuto quanto in un anno e nelle ultime 36 ore sono caduti 500 mm”

Quando ieri il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha avuto la notizia del crollo del viadotto sulla Torino–Savona ha “avuto un colpo al cuore” perché “la tragedia del Morandi è vicina“: lo ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera

“In Liguria piove da 40 giorni, in due mesi è piovuto quanto in un anno e nelle ultime 36 ore sono caduti 500 millimetri d’acqua, un terzo delle precipitazioni annuali“. “Ci sono anche responsabilità e ritardi della politica” su ciò che sta accadendo in queste ore e che “adesso è urgente non dico modificare, ma distruggere l’impianto legislativo attuale e formularne uno nuovo per permetter e a Regioni, Province e Comuni di agire con velocità sia nella prevenzione che nell’emergenza“. “Troppa burocrazia e troppi cantieri chiusi“. Secondo Toti “ci vuole un piano straordinario per le infrastrutture” anche perché “era stata annunciata la creazione di un’agenzia straordinaria, ma ancora non si vede niente ed è passato un anno“. “I fondi sono importanti – conclude – ma ancora più importante è mettere mano all’impianto legislativo“.