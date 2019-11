Maltempo Liguria: riaperta SS523 nello Spezzino

Riaperta la strada SS523 “Del Colle di Cento Croci”: lo rende noto Anas. La viabilità era stata interrotta questa mattina in corrispondenza del km 64,000, in entrambe le direzioni, a seguito dell’esondazione del fiume Vara, in località Varese Ligure (SP), che aveva causato l’allagamento della sede stradale.

Chiusa la SP566.