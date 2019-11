Maltempo Liguria, il sindaco di Sestri Levante: “Non uscite di casa”

“Non uscite di casa“: è l’appello lanciato dal sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio, in considerazione della situazione meteo “preoccupante“.

“Sono chiuse tutte le vie adiacenti al torrente Petronio. Finché non smette di piovere dobbiamo mantenerle chiuse“, ha affermato Ghio a RaiNews24. “Un’altra minaccia viene dal mare che sta salendo. Se il mare si ingrossa e non smette di piovere la situazione si fa ancora più complicata“.

Si registrano allagamenti diffusi in strade e piazze della cittadina ligure mentre si stanno intensificando le precipitazioni.

“Chiuso il ponte sul torrente Petronio a Riva Trigoso sia dal punto di vista veicolare che pedonale. Chiuse le gallerie per Moneglia. Non uscire di casa“: si legge sulla pagina Facebook del Comune di Sestri Levante (Genova). “Non transitare nella parte alta di via Monsignor Vattuone. Chiuse tutte le vie adiacenti al torrente Petronio. Evitare di uscire se non strettamente necessario. Tutti gli uomini disponibili sono sul territorio ad occuparsi delle criticità“.