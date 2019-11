Maltempo Liguria, situazione drammatica per le mareggiate: ad Alassio e Cogoleto le onde invadono la passeggiata a mare [FOTO e VIDEO]

Il fiume Bormida è esondato tra Dego e Piana Crixia, nel savonese, con il livello idrometrico che ha superato il livello di guardia andando quindi oltre i 5,40m. La conferma viene dall’unità di crisi della prefettura di Savona. Elevato anche il livello del fiume Centa, che resta un ‘sorvegliato speciale’. Intanto sulla costa savonese si sta abbattendo una forte mareggiata: nel comune di Alassio, le onde hanno invaso la passeggiata a mare danneggiando alcuni stabilimenti ed esercizi commerciali. Nella gallery scorrevole in alto e nei video in fondo all’articolo, le immagini delle violente onde sulla costa ligure.

Maltempo Liguria, chiusa ai veicoli la strada verso Beuca a Cogoleto

Gli effetti della forte mareggiata si sono fatti sentire anche a Cogoleto. Sul territorio si segnalano allagamenti diffusi in scantinati dovuti alle intense precipitazioni che da ore continuano a concentrarsi sulla zona, e il mare molto mosso ha provocato la chiusura di un tratto di passeggiata e dei parcheggi fronte spiaggia. Dal comune il commissario rinnova l’invito alla prudenza alla popolazione, ad evitare spostamenti non necessari e ad attuare norme di auto-protezione.

In merito alla chiusura alle auto della strada di collegamento con la località Beuca, sulle alture del comune della riviera genovese, il commissario straordinario del comune di Cogoleto, Raffaella Corsaro, ha spiegato all’Adnkronos: “La strada è stata chiusa precauzionalmente ai veicoli perché c’è una rete di contenimento su un versante di terreno che mostra segni di cedimento: sul posto ci sono una pattuglia di vigili urbani e una di tecnici del comune, oltre ad una ditta specializzata che sta intervenendo. Contiamo in tempo breve di poter mettere in sicurezza anche in modo provvisorio, anche se il meteo non ci sta aiutando ci siamo e abbiamo tutte le forze in campo“. Al momento sono in corso le valutazioni sul versante lungo una parte della strada di accesso alla zona residenziale, dove ci sono circa 200 abitanti più 15 persone ospiti di un hotel. “Il passaggio è aperto ai mezzi di soccorso – aggiunge il commissario- ma al momento non abbiamo ricevuto segnalazioni di criticità. C’è inoltre una possibilità di transito pedonale attraverso un sentiero alternativo, controlleremo le condizioni dopo le forti piogge di queste ore”.

Maltempo Liguria: a Genova allagati imprese e negozi in Valpolcevera

Acqua e fango nell’area dove è crollato il Ponte Morandi e dove si trova il cantiere del nuovo viadotto. Allagamenti hanno interessato le zone di Certosa, Fegino, Campasso, in Valpolcevera, con negozi allagati con l’acqua che ha raggiunto oltre un metro nei locali. Chiusi i grandi centri commerciali dell’Ikea e della Fiumara. Lo stabilimento di Ansaldo Energia, in corso Perrone, ha eretto alcune barriere ma acqua e fango sono arrivati sui piazzali e una piccola parte dello stabilimento ha avuto alcuni locali con due centimetri di acqua, ma la situazione è stata tenuta sotto controllo e non si sono registrate criticità.

Maltempo Liguria: nel Savonese esonda anche il rio Casazza

Dopo il Bormida a Dego, nel Savonese è esondato anche il rio Casazza a Borghetto Santo Spiro. Il rio ha superato gli argini e l’acqua ha invaso alcune zone del paese senza creare particolari disagi. La tracimazione è avvenuta nella zona a confine con il Comune di Loano.