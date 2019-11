Maltempo Liguria: stato di emergenza esteso al Levante

Al termine del sopralluogo effettuato a Borghetto Vara e dell’incontro con i sindaci della zona colpita dal Maltempo, il governatore Toti e l’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone hanno invitato i sindaci a intervenire sulle somme urgenze, assicurando che le casse comunali saranno ristorate per questi interventi. “Siamo ormai bravi nel gestire le allerta, lo dobbiamo essere sempre di piu’ anche nel post allerta” ha aggiunto Toti, spiegando che ci sono anche indennizzi per gli sfollati che non possono rientrare nelle proprie case. Attualmente nello Spezzino nessuno dovrebbe essere in queste condizioni. “In un primo momento – ha detto Giampedrone – lo stato di emergenza era collegato a quello del Piemonte per gli eventi delle scorse settimane. Adesso visto l’aggravarsi della situazione in Liguria stiamo pensando di agire diversamente”. I sindaci hanno presentato le situazioni piu’ urgenti su cui intervenire: strade, frane, danni agli argini, pulizia dei torrenti. Un conto da quantificare ma che sara’ di diversi milioni di euro-