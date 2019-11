Maltempo Liguria: il torrente Vara supera il 2° livello di guardia

Piogge incessanti sullo Spezzino: situazione critica in Val di Vara, dove il fiume Vara, a Sesta Godano, a superato il 2° livello di guardia.

Un rio è esondato nella zona di San Pietro Vara, nel comune di Varese Ligure, generando allagamenti che hanno reso necessaria la chiusura della strada statale.

In corso interventi per frane e pali elettrici caduti a causa di forti raffiche di vento.

A causa dell’esondazione del fiume Vara, a Varese Ligure (La Spezia) è stata chiusa la strada statale 523 “Del Colle di Cento Croci”. La strada è interrotta al km 64,000, in entrambe le direzioni, a causa dell’allagamento della sede stradale.