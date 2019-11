Maltempo, prime avvisaglie della tempesta del weekend: nubifragio a Genova, tornado sull’arcipelago Toscano [FOTO e VIDEO]

Prime ore di forte maltempo sull’Italia e in modo particolare nell’alto Tirreno dove da stamattina si stanno verificando piogge intense sulla Liguria: a Genova sono già caduti 60mm di pioggia, mentre diversi tornado hanno colpito l’arcipelago toscano, all’Isola del Giglio e sulle coste della Maremma (vedi foto e video a corredo dell’articolo).

Intanto la protezione civile ha lanciato l’allarme rosso per le prossime ore in Liguria: ci apprestiamo a vivere un fine settimana di fenomeni estremi e maltempo molto pesante su gran parte d’Italia. Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: