“Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi è tornato a Genova in occasione del 34° Congresso Nazionale Magistrati. Dopo un incontro con me e il sindaco Bucci per fare il punto sull’emergenza Maltempo in Liguria, ha voluto passeggiare per le vie della nostra città, verso cui ha di nuovo dimostrato grande attenzione e interesse. Grazie Presidente, da parte di tutta la Liguria: confidiamo in lei”. Così su fb il governatore della Liguria Giovanni Toti.