Maltempo Liguria, Toti e Bucci: “Il sistema ha funzionato”, alle 19 nuovo punto stampa

“Il fatto che nel centro ponente della Liguria sia trascorsa una notte con una perturbazione molto importante senza feriti, ci fa dire che il sistema ha funzionato”. Lo dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Invito i cittadini ad avere grande prudenza e dovrei invitare qualche esponente dell’opposizione a un contegno un po’ piu’ consono in queste giornate drammatiche, – continua Toti riferendosi alla capogruppo M5S in Consiglio regionale Alice Salvatore secondo cui i danni provocati dal maltempo in val Polcevera dimostrano che i proclami di Bucci e Toti non hanno risollevato Genova – non mi pare il momento opportuno per fare polemiche”. “Chi fa politica strumentale in queste situazioni dimostra qual e’ il livello in cui si pone, – replica il sindaco Marco Bucci – e’ una vergogna che in una grande citta’ come Genova ci siano persone che usano le emergenze per fare politica strumentale”.

Alle 19 a Genova nella sede della Protezione civile il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e il sindaco Marco Bucci faranno un punto stampa sull’allerta meteo rossa in corso sul centro ponente della Regione.