Maltempo Liguria, transitato il picco in piena del Vara: Magra negli argini

I livelli idrici in testata nel bacino del Vara hanno visto transitare il picco di piena, che transiterà alla foce del Magra nelle prossime ore rimanendo all’interno degli argini. I livelli idrici continueranno la loro progressiva discesa durante la notte. Lo comunica l’Arpal nell’aggiornamento meteo delle 17.30. Durante il pomeriggio, precipitazioni in progressiva diminuzione hanno continuato a interessare in particolare il Levante della regione, con intensita’ moderate e puntualmente fino a forti. Non si escludono nel corso della sera e della notte isolati rovesci o temporali che localmente potranno assumere intensita’ forte.