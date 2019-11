Maltempo: linea ferroviaria della Val Pusteria chiusa fino a Natale

La linea ferroviaria della Val Pusteria restera’ chiusa presumibilmente fino a Natale. I treni regionali Sad e quelli transfrontalieri non circoleranno nel tratto tra Fortezza e San Candido. Il motivo e’ legato al maltempo dei giorni scorsi che ha fortemente interessato l’Alto Adige. Prima uno smottamento che ha lasciato la massicciata sospesa, poi due massi di oltre 75 tonnellate caduti nella giornata di ieri sui binari a Valdaora e all’altezza di Vandoies, hanno costretto i tecnici a chiudere la linea ferroviaria. Per assicurare il servizio e’ stato organizzato un servizio di bus sostitutivi fra Fortezza e San Candido che attualmente partono ogni ora, da entrambi i capolinea, al minuto 50. Si preannunciano difficolta’ nelle prossime settimane quando ci sara’ un maggior afflusso di turisti – sciatori e visitatori dei Mercatini di Natale – che normalmente utilizzano il treno. Non sara’ possibile, almeno fino all’8 dicembre, il collegamento ferroviario tra San Candido/Prato alla Drava e Lienz in Austria.