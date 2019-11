Maltempo: livelli del Po in calo da Boretto (Parma) alla foce

I livelli del Po sono in calo in tutto il tratto da Boretto alla foce: ne dà notizia Aipo, l’ente che controlla i livelli del fiume, dopo la piena degli ultimi giorni. All’idrometro di Boretto i valori sono già prossimi al ritorno al livello 1 di criticità (ordinaria, colore giallo), mentre sulla restante parte a valle dell’asta tale decrescita si verificherà gradualmente nell’arco delle prossime 24/36 ore. È ancora raccomandata prudenza in prossimità delle aree prospicienti il fiume e in particolare, anche nei prossimi giorni, nelle aree golenali che sono state interessate dalla piena.