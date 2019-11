Maltempo Lombardia: in aumento il livello dei fiumi in provincia di Pavia

Aumentato, durante la notte e nelle prime ore di oggi, il livello dei fiumi in provincia di Pavia, in seguito alle piogge abbondanti dei giorni scorsi. Al punto di rilevazione del Ponte della Becca, il Po ha raggiunto questa mattina alle 10 i 4,31 metri sopra lo zero idrometrico: è stata superata nella notte la prima soglia di allarme, posta a +3,50, e ci si sta avvicinando alla soglia di +5,50, superata la quale l’acqua comincerebbe l’esondazione nelle località più vicine al fiume. Nelle ultime due ore il ritmo di crescita è leggermente calato, e ciò potrebbe far sperare in una stabilizzazione e poi in una discesa.

Preoccupa l’arrivo di una nuova ondata di piena del Piemonte.

Cresce anche il Ticino, salito a Vigevano (Pavia), al ponte in barche di Bereguardo (Pavia) e a Pavia. Nel capoluogo il Ticino è arrivato a un paio di metri da via Milazzo, in Borgo Basso nella zona del Ponte Coperto.

Il torrente Staffora è uscito dagli argini in alcune località.

Le forti precipitazioni che hanno colpito il Canton Ticino hanno fatto innalzare il livello del lago di Lugano, che sta esondando sui paesi rivieraschi svizzeri e italiani, mentre il fiume Tresa emissario del Ceresio è ai livelli di guardia ed è stato chiuso a livello precauzionale il ponte della SS 394 tra i comuni di Luino e Germignaga.