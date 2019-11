Maltempo Lombardia: cade croce da campanile, chiesa inagibile nel Bresciano

Il maltempo con forti raffiche di vento delle ultime ore in provincia di Brescia hanno provocato il cedimento della croce del campanile di Villachiara: dopo un sopralluogo dei Vigili del Fuoco la parrocchia è stata chiusa per motivi di sicurezza. L’enorme croce in ferro si è staccata dal basamento e si è messa ad oscillare. Alta due metri per un metro e mezzo di ampiezza, la croce è ora appesa a 35 metri d’altezza. Sul posto sono intervenuti i nuclei Speleo alpino fluviali. Il forte vento nelle scorse ore ha causato danni anche al Duomo di Brescia, staccando la copertura in piombo del tetto della Cattedrale.