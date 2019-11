Maltempo Lombardia: precipitazioni diffuse, più intense nel Pavese [DATI]

In atto precipitazioni diffuse su gran parte del territorio regionale lombardo con intensità maggiori nel Pavese, anche se i corsi d’acqua principali non presentano criticità: lo rende noto la Sala operativa regionale – coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia, Pietro Foroni – che sta monitorando costantemente la situazione e l’evoluzione dei fenomeni in atto.

Nelle ultime 24 ore sono state registrate cumulate (massime) di pioggia così distribuite:

Pavia 52 mm

Lodi 31 mm

Bergamo 30 mm

Milano 27 mm

Brescia 26 mm

Cremona 25 mm