Maltempo Lombardia: Fontana firma la richiesta dello stato di emergenza per gli eventi di ottobre

LaRegione Lombardia ha formalizzato, in una lettera alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Protezione civile, la ‘richiesta di deliberazione dello stato di emergenza riguardante i fenomeni meteorologici avversi che hanno colpito il territorio della Lombardia dal 19 al 21 ottobre 2019′.

“In Lombardia – scrive il presidente della Giunta, Attilio Fontana, nella richiesta – le aree piu’ colpite sono nelle province di Pavia, Sondrio, Bergamo, Lecco, Como, Cremona, Lodi e Milano. Gravi danni, in particolare, si sono registrati nell’Oltrepo’ pavese, nella zona compresa tra la provincia di Alessandria e il Lodigiano, con allagamenti diffusi e smottamenti che hanno determinato la chiusura di diverse strade provinciali e comunali isolando alcune frazioni”. Le strade Provinciali maggiormente colpite sono state la SP 12, la SP 195, la SP 3, la SP 80 e la Tangenziale Casteggio Voghera. Per il ripristino di questi collegamenti, oltre all’intervento dei volontari di Protezione Civile prontamente attivati, sono stati necessari interventi di imprese specializzate e interventi di particolare urgenza.

Molte di queste arterie richiedono ora interventi strutturali per il ripristino dei sistemi di drenaggio delle acque e la messa in sicurezza dei sedimi. Gravi danni hanno subito anche privati e attivita’ produttive nonche’ infrastrutture pubbliche che necessitano di importanti interventi di ripristino.

“Ora – ha osservato l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni – restiamo in attesa di una risposta da Roma. Sono convinto che, una volta riscontrata la gravita’ del fenomeno abbattutosi su gran parte del territorio lombardo, la nostra richiesta sara’ non solo legittima, ma assolutamente meritevole di essere soddisfatta”. Regione Lombardia e’ intervenuta nella fase di emergenza attivando prontamente il sistema di Protezione Civile, coinvolgendo e coordinando centinaia di volontari, numerosi mezzi e attrezzature nonche’ le strutture tecniche delle varie Province coinvolte, utilizzando anche mezzi e personale della Colonna Mobile Regionale.

A seguito delle calamita’ descritte la struttura di protezione civile regionale, in collaborazione con gli enti locali, ha condotto una ricognizione preliminare dei danni, che ammontano a circa 20 milioni di euro. Nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri ha deliberato anche l’estensione del provvedimento dello stato di emergenza adottato il 1 luglio scorso nei territori dei comuni di Grosio (Sondrio), Ono San Pietro e Cerveno (Brescia) e Casargo (Lecco) nuovamente e pesantemente colpiti dagli eventi alluvionali anche all’inizio del mese di agosto. “Bene il provvedimento, – commenta Foroni – attraverso il quale sara’ ora possibile cominciare a programmare importanti interventi di messa in sicurezza e di ripristino del territorio. A fronte di quanto richiesto, restiamo pero’ in attesa di capire con esattezza quanto ci sara’ effettivamente riconosciuto”.