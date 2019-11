Maltempo Lombardia, sgomberata zona golenale del Po nel lodigiano: 7 famiglie evacuate

Sette famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni nella zona golenale del fiume Po a San Rocco al Porto. I provvedimenti arrivano in seguito all’ordinanza urgente per stato d’allarme firmata stasera dal sindaco Matteo Delfini dopo la comunicazione pervenuta dal Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana in cui si rende nota la rottura dei due arginelli che si trovano nella zona dell’area golenale il che fa defluire il Po in piena. L’ordinanza ha previsto lo sgombero di persone e animali. In zona, nelle prossime ore, è previsto che il Po raggiunga un’altezza fra i 7.40 metri e gli 8. In Comune, intanto, è stato aperto il Centro operativo comunale in modo da monitorare costantemente la situazione. Il massimo della piena, in zona, è previsto tra domenica sera e lunedì.