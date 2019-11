Maltempo Lombardia, smottamento a Lovere: evacuate 2 famiglie

Smottamento oggi pomeriggio a Lovere (Bergamo), nelle vie Ex Tramvia e Dante, a causa del maltempo. Interessati due edifici. Sono intervenuti immediatamente i tecnici della Provincia, la polizia Locale di Lovere e i vigili del fuoco. Il Comune ha decretato l’evacuazione di due famiglie: sono stati sgomberati l’edificio di via Ex Tramvia e l’ultimo piano della di una palazzina in viale Dante. Le abitazioni sono state quindi considerate “temporaneamente inagibili“. Due le famiglie uscite, per un totale di 6 persone.