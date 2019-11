Maltempo Lombardia: 2 strade provinciali chiuse per frane nel Lecchese, Lago di Como osservato speciale

Due strade provinciali sono state chiuse in Valsassina e in Valvarrone, in provincia di Lecco, a causa di frane avvenute nelle ultime ore e dovute al perdurare dell’ondata di maltempo che si sta abbattendo su tutto il territorio con abbondanti precipitazioni piovose. Tra Esino Lario e Parlasco, è stata chiusa la provinciale 65 a causa di fango, alberi e detriti finiti sulla sede stradale. La strada era stata riaperta dopo un primo intervento, ma è stata nuovamente chiusa a causa dell’instabilità della parete sovrastante il tracciato montano. Chiusa anche la provinciale 67 tra Pagnona e Tremenico, in questo caso a causa di una scarica di sassi sulla sede stradale. Intanto, continua a crescere il livello del lago (il ramo lecchese del Lago di Como) anche se per ora rimane nei livelli di guardia.