Il Ciclone Mediterraneo che da ieri sta sferzando sull’Italia non risparmia Malta, dove è in corso un forte maltempo con violenti venti di burrasca e mare in tempesta. Le piogge e il vento che da Malta hanno poi investito la Sicilia stanno causando diversi disagi: il mare mosso si scontra violentemente con la costa, mentre le strade risultano allagate.

Ecco dei video che mostrano la violenza della tempesta: