Maltempo, 100mm di pioggia in 6 ore a Manciano: “Chiederemo lo stato di calamità”

“Dopo 5 anni il nostro territorio e’ stato martoriato da un’altra alluvione”. Lo spiega Marco Morini, sindaco di Manciano, uno dei comuni del Grossetano più colpiti dalle piogge di ieri, dopo una giornata intensa caratterizzata dal forte maltempo con la caduta di 100 millimetri di pioggia in appena sei ore.

“Da subito – continua il sindaco – il Comune di Manciano insieme ai suoi tecnici inizierà la verifica di eventuali danni su tutto il territorio, partendo dalla rete stradale rurale e comunale e delle aree private e pubbliche. Chiederemo, nel caso, lo stato di calamità alla Regione Toscana. L’amministrazione è vicina a tutti i cittadini e a tutte le aziende che sono state colpite da questa forte ondata di maltempo”.

