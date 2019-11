Maltempo Marche: violenta mareggiata lungo la costa fermana, danni a Montemarciano

Forte mareggiata in atto sulla costa fermana: durante la notte e ancora stamattina il mare ha invaso la pista ciclabile lungo il litorale, fino alla carreggiata.

Segnalati danni anche alle strutture balneari. Al momento non si registrano situazioni particolarmente critiche, ma la mareggiata è ancora in corso e la spiaggia è assediata dal fenomeno.

A rischio anche l’area più a sud, a Lido di Fermo e Marina Palmense.

Danni ingenti a Marina di Montemarciano per le mareggiate della notte: le alte onde hanno invaso l’arenile e la strada fino a lambire le abitazioni. Rami, tronchi, ghiaia e rifiuti di ogni genere sono stati portati ovunque dalle correnti.