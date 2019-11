Maltempo, violente mareggiate con raffiche di oltre 100km/h: gli effetti del Ciclone Mediterraneo su Gallipoli e Porto Cesareo [FOTO e VIDEO]

Nelle scorse ore, il Ciclone Mediterraneo ha pesantemente colpito le regioni meridionali e il Nord-Est, in particolare Venezia è stata messa in ginocchio da un’alta marea record a causa dei forti venti di scirocco. Anche la Puglia ha subito pesanti danni dal maltempo. Con i venti che soffiavano con raffiche di oltre 100km/h, le mareggiate hanno avuto effetti devastanti sulle aree costiere. Come mostrano le immagini della gallery scorrevole in alto e i video in fondo, Porto Cesareo è stata sferzata dai potentissimi venti, che hanno danneggiato gravemente il porto turistico di Ponente e hanno fatto crollare la parte alta di un pontile in muratura e di muretti di recinzione.

Un pontile della darsena è stato sollevato e trascinato via dal vento e dal mare in burrasca, trascinando con sé tutte le barche ormeggiate. Centinaia le imbarcazioni che sono finite ammassate, alcune sul molo, altre nell’area giochi a centinaia di metri di distanza. La frazione di Torre Lapillo è rimasta isolata e il sindaco Salvatore Albano l’ha descritta come “sommersa dal mare”, “le strade sono coperte da spazzatura e detriti, la situazione è tragica. I danni ammontano a centinaia di migliaia di euro”.

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno Gallipoli, dove onde alte fino a 5 metri hanno invaso e reso impercorribili ampi tratti del lungomare.

Le immagini che vi proponiamo in questo articolo sono l’ennesima prova della violenza devastante del maltempo che ha colpito il Sud Italia nei giorni scorsi.