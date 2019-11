Maltempo Matera, al via la conta dei danni: oltre 50 interventi dei Vigili del Fuoco

Oltre cinquanta gli interventi dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Matera a seguito del nubifragio che ha colpito particolarmente la zona del Metapontino dove i danni sono ingenti. A Matera sono in corso gli interventi degli operai del Comune per ripristinare i i luoghi danneggiati dalle alluvioni nel centro storico e nei Sassi.

In via Bruno Buozzi, nel Sasso Caveoso, la pavimentazione in basolato è stata divelta dalla forza dell’acqua che ha trasportato detriti e fango in piazza San Pietro Caveoso. La strada resterà chiusa al transito dei veicoli fino alle ore 24 del 14 novembre. Allagamenti anche nei locali ipogei che ospitano i negozi di artigianato artistico e i bagni pubblici che si affacciano in piazza Vittorio Veneto.

In via Casalnuovo un’abitazione è stata invasa dall’acqua per lo scoppio di una condotta idrica. Invasi nella mattinata e poi liberati dall’acqua i sottopassi in via Annibale Maria Di Francia e Villa Longo. In via Marzabotto tre alberi di grosse dimensioni sono stati sradicati dalla furia del vento. Pini caduti anche in via Semeraro, nei pressi della rotatoria di Via Lanera, in via Don Sturzo, in via dei Peucezi, in via dei Lucani e all’interno del cimitero di via IV novembre. La priorità è stata data alla rimozione dei tronchi per evitare il blocco della circolazione stradale ma proseguono le verifiche per il taglio dei rami pericolanti.

Molte le richieste di intervento pervenute al numero verde della Protezione Civile comunale 800 262667. Inoltre la segreteria provinciale della Fials ha segnalato l’allagamento di alcuni ambienti dell’ospedale di Matera.

Sopralluogo del presidente della Regione

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, è andato a Policoro, in provincia di Matera, sui luoghi dove si è abbattuto il Maltempo. Il governatore, insieme ai sindaci di Policoro, Enrico Mascia e di Scanzano Jonico, Raffaello Ripoli – si legge in una nota dell’amministrazione regionale – ha poi voluto visitare le zone del disastro dopo aver tenuto presso il Comune una riunione operativa con i vertici della Prefettura e delle forze dell’ordine. Bardi ha constatato di persona i danni e si è intrattenuto a lungo a parlare con gli imprenditori e con gli agricoltori colpiti dal Maltempo. Bardi ha assicurato l’impegno della Regione a favore di questa zona, affermando che “la protezione civile regionale rimarrà in allerta fino a questa notte”.

Bardi: “Impegno della Regione Basilicata per gli agricoltori”

