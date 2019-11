Maltempo, Ministro Costa: “E’ il momento di aprire mille cantieri per la messa in sicurezza del territorio”

“La messa in sicurezza del territorio non può più aspettare. Lo dobbiamo alle vittime delle tragedie causate negli ultimi anni dagli effetti del dissesto idrogeologico, a chi ha perso la casa. E’ il momento di aprire i mille cantieri per la messa in sicurezza del territorio, il Parlamento approvi in fretta il piano“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in un’intervista a “Il Messaggero” commentando i danni del maltempo.

In riferimento all’aumento dei fenomeni estremi ha dichiarato: “Ci sono due fattori fondamentali: la tropicalizzazione del clima a causa del climate change. Non lo dico io, ma gli scienziati dell’Ipcc – Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico – che nell’ultimo rapporto dell’anno scorso lo hanno annunciato. Ci avevano anticipato l’arrivo di piogge più violente e venti più forti soprattutto nella nostra fascia geografica. Ed ecco che sta avvenendo. C’e’ un altro fattore: l’endemica fragilità dell’Italia. Il 79% del territorio è a rischio per il dissesto idrogeologico. Dopo decenni di totale incuria di pastoie burocratiche, abbiamo iniziato un massiccio piano di prevenzione destinando e stanziando 700 milioni di euro in sei mesi, per tutte le Regioni. Adesso però partono i cantieri“.