Maltempo Modena: riaperti Ponte Alto e Ponte dell’Uccellino  

Sono stati riaperti Ponte Alto a Modena e Ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera, sul fiume Secchia, il cui livello è rientrato entro i limiti, seppur molto lentamente. Rimane invece chiuso il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido, così come il vecchio ponte di Navicello sul Panaro, gestito dalla Provincia. Lo riferisce il Comune di Modena.

Il colmo di piena del Secchia è transitato, anche se molto lentamente, nel territorio comunale di Modena e si è spostato nelle zone della Bassa modenese. Rimangono invece alti i livelli di Panaro, Tiepido e Grizzaga con conseguente chiusura del ponte di via Curtatona. Nella giornata di domani, giovedì 21 novembre, il territorio comunale esce dalla fase di allerta rossa per criticità idraulica ma rimane comunque in fase di allerta arancione.