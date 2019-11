Maltempo Modena: si aggrava la situazione della frana nella provinciale 486

Ancora disagi a causa del maltempo in Emilia Romagna dove per domani è prevista una nuova allerta arancione. Si è aggravata la situazione della frana che da martedi’ ha interrotto la strada provinciale 486 in un tratto tra Cargedolo e Riccovolto nel comune di Frassinoro, nel Modenese.

E’ quanto comunica la Provincia di Modena alla luce della del sopralluogo, effettuato dai tecnici del servizio Viabilita’ dal quale e’ emerso come l’instabilita’ del versante abbia subito, nelle ultime ore, “una ulteriore accelerazione, resa evidente dai diversi massi e detriti che sono caduti sul tratto di carreggiata, chiuso al traffico per motivi di sicurezza dopo la rottura nei giorni delle reti paramassi di protezione”.

Ora, viene osservato, “serve un progetto specifico che individui le dinamiche del versante al fine di dimensionare l’intervento, una volta che si sara’ stabilizzata la situazione”. Degli esiti del sopralluogo sono gia’ stati informati i sindaci di Montefiorino e Frassinoro. Nel Modenese, inoltre, resta chiusa anche la strada provinciale 24 a Lama di Monchio, interrotta, sempre da martedi’ per il cedimento del fondo stradale dovuto al Maltempo.

Proseguono i rilievi dei tecnici per capire se, dopo le forti piogge dei giorni scorsi, ci sono le condizioni per realizzare la movimentazione dei terreni: la decisione sara’ presa nei prossimi giorni con l’obiettivo di avviare la prossima settimana un intervento che consenta la parziale riapertura della strada.