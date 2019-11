Maltempo, Musumeci: “Il Governo garantisca attenzione per la Sicilia”

“Il governo nazionale garantisca alla Sicilia la giusta attenzione per i danni causati dalMaltempo in tutta l’Isola”. Lo ha chiesto il presidente della Regione, Nello Musumeci, con una nota indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Nei mesi di settembre e ottobre – scrive il governatore – buona parte del territorio siciliano e’ stato interessato, a piu’ riprese, da eccezionali eventi atmosferici di elevata intensita’ che hanno provocato ingenti danni in un gran numero di Comuni delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Eventi questi che hanno inciso pesantemente su un tessuto socio-economico gia’ fortemente caratterizzato da un significativo divario con le aree del nord e a seguito dei quali il governo regionale ha tempestivamente dichiarato lo stato di calamita’ nazionale e contestualmente avanzato, ai competenti Organi statali, la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza”.

Per Musumeci, “l’attuale situazione non puo’ essere affrontata con i soli mezzi ordinari a disposizione della Regione e dei Comuni, ma necessita’ di un’azione coordinata dei diversi livelli istituzionali. Seppur in un momento di particolare apprensione a seguito dei tragici eventi che hanno colpito la citta’ di Venezia – ha concluso – sono certo che venga garantita all’emergenza siciliana la giusta e dovuta attenzione”.