Maltempo Campania: a Napoli domani cimiteri aperti e parchi chiusi

Dopo il livello dell’allerta meteo ‘giallo’ diramato dalla Protezione Civile regionale, il Comune di Napoli per domani ha disposto la chiusura dei parchi cittadini mentre i cimiteri riapriranno.

“Nel corso della notte e’ stato effettuato il monitoraggio di tutte le aree a rischio idrogeologico mentre oggi si sono registrati numerosi interventi da parte dei tecnici comunali in molte zone della città a causa di allagamenti e di rami ed arbusti caduti al Vomero, a Posillipo, a Bagnoli, in via Campegna, via de Giaxa, viale Traiano, via Pigna e Cupa Toscanella. Alcuni teloni in via Marina e in piazza Fuga sono stati assicurati ai sostegni – si legge in una nota – Immediati e risolutivi gli interventi al sottopasso di via scaglione e via campano (via dei ciliegi) dove i detriti avevano ostruito le caditoie. Resta chiuso il sottopasso di sinistra di via Claudio”.

“A causa della previsione di forti venti il Servizio Tecnico scuole raccomanda ai dirigenti scolastici di non far frequentare in modo stanziale le aree esterne pertinenziali agli edifici scolastici con presenza di alberature e di non utilizzare le attrezzature e le aree destinate ad attività’ ludiche all’aperto fino all’ orario di validità dell’allerta meteo. Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione nei siti gia’ segnalati per il rischio idrogeologico (versanti e pendii per possibili frane e smottamenti) e idraulico (sottopassi e aree di collettori fognari per possibili allagamenti)”, conclude la nota.