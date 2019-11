Maltempo, nel cremonese un anziano in bici scivola nel Po: salvo

A Cremona proprio lungo la strada alzaia che costeggia il Po, e che è ancora pericolosa perché coperta di fango, un anziano che passava in bicicletta per osservare il deflusso è scivolato ed è finito in acqua.

E’ successo poco dopo le 10 e il cremonese e’ stato salvato da due operai che in quel momento erano impegnati a sistemare il cancello di ingresso della canottieri Baldesio, una delle societa’ danneggiate dall’esondazione. Si sono accorti dell’uomo che annaspava e sono riusciti a afferrarlo prima che la corrente lo portasse al centro del fiume ancora gonfio.