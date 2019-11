Maltempo: nel Siracusano tagliati i collegamenti con i Comuni montani

Il Maltempo che imperversa nella provincia di Siracusa ha tagliato in due i collegamenti dei Comuni della zona montana. Un fiume di fango ha invaso alcune strade provinciali, per cui si e’ reso necessario un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco. Insieme ai pompieri, anche il sindaco di Palazzolo (Siracusa) Salvatore Gallo che ha lanciato l’allarme. “Per quanto concerne la Provinciale 90 si tratta di un disastro annunciato – ha detto il sindaco – in merito alla Provinciale 23 e’ un disastro consolidato da 7 anni. Palazzolo non puo’ attendere che ci scappi il morto per poi fare cortei funebri con i rappresentanti dello Stato. Serve intervenire prima che sia troppo tardi. Centinaia di aziende agricole e attivita’ produttive rischiano l’isolamento”.