Non è bastata la tregua della pioggia di questa mattina: le abbondanti precipitazioni delle scorse ore hanno fatto esondare il lago di Endine, nella bergamasca. Invasi il lungo lago e i sentieri che costeggiano lo specchio d’acqua, in località Monasterolo del Castello: non si tratta comunque di una situazione preoccupante e i controlli sono costanti.