Maltempo, nell’Alessandrino 150mm in 24 ore: stop a treni e tornei

Sfiora già la misura dei 150millimetri l’acqua caduta nelle ultime 24 ore nella provincia di Alessandria. La rete di stazioni meteo di Arpa ha registrato, poco prima delle 12 , un totale di 143 mm a Ponzone e Bosio, 128 a Fraconalto, in aree gia’ colpite dall’alluvione del 21 e 22 ottobre scorsi. Valori prossimi agli 80 mm nel Cuneese al confine con la Francia.

Stop ai tornei di calcio dilettanti in Piemonte e Valle D’Aosta

Per il maltempo sono state rinviate tutte le partite della Lega nazionale Dilettanti e dei campionati giovanili in programma in Piemonte e in Valle d’Aosta. Lo ha comunicato questa mattina la Lega dilettanti. “Considerato che i campi di gioco risultano nella quasi totalita’ impraticabili e rilevato altresi’ che le previsioni meteorologiche prevedono piogge estese nelle prossime ore, – si legge nella nota – si dispone il rinvio di tutta l’attivita’ ufficiale, regionale e provinciale”.

Linea ferroviaria sospesa tra Savona e Alessandria

Sospeso in Liguria il traffico ferroviario lungo la linea Alessandria e Savona per danni causati dal maltempo per una frana tra Ponti e Montechiaro Denice. Alcuni treni regionali sono stati cancellati o parzialmente cancellati e Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo.