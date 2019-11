Maltempo e neve in Alto Adige: isolate numerose valli, pompieri richiamati in caserma

La neve che cade copiosa in queste ore in Alto Adige sta causando la chiusura di numerose strade.

Trafoi è isolata, così come la Val Martello da Ganda, la Val Senales da Certosa, la val Ridanna da Stanghe e la Val Casies da Tesido.

Bloccata la statale della Pusteria tra Versciaco e Prato alla Drava e l’Alemagna tra Dobbiaco e Cima Banche.

Alcune zone della Val Pusteria sono nuovamente senza elettricità.

“Abbiamo richiamato in caserma tutti i vigili del fuoco che erano impegnati nel ripristino delle linee elettriche, perché gli alberi cascano di continuo e la situazione è troppo pericolosa“, ha dichiarato all’ANSA il sindaco di San Lorenzo di Sebato, Martin Ausserdorfer.