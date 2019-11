Maltempo: neve e temperature in calo in Alto Adige e Valle d’Aosta

Nevica a 1000 metri e piove a fondovalle oggi in Alto Adige, dove si registra un crollo termico.

A Bolzano si registrano +6°C, a Merano, Bressanone e Brunico +5°C, e +1°C a Dobbiaco e Vipiteno. Valori negativi sopra i 2000 metri.

Imbiancati i rilievi e la zona di Vipiteno in Alta Val d’Isarco.

Le corsie dell’autostrada A22 del Brennero sono parzialmente innevate tra Vipiteno ed il confine di Stato dove si sono accumulati alcuni cm di neve.

Chiusura invernale per i passi Stelvio, Rombo e Stalle.

In val d’Ultimo a 2.000 metri di quota attualmente si registrano 35 cm di neve, in val Passiria 30. Verso sera i fenomeni diminuiranno, spiega l’ufficio meteorologico della Provincia di Bolzano.

Prima nevicata della stagione sulle quote di media montagna in Valle d’Aosta: la quota neve si attesta tra i 1.250 e i 1.400 metri.

Dalla giornata di ieri a 2.000 metri di quota ne sono caduti tra i 10 e i 20 cm. Le zone dove gli accumuli sono maggiori sono quelle di confine con Francia e Svizzera – dal Monte Bianco al Cervino – ma anche le valli di Cogne e Champorcher.

Il traforo del Gran San Bernardo è al momento chiuso ai soli mezzi pesanti, che vengono fermati nell’area di regolazione di Pollein, alle porte di Aosta.