Maltempo, eccezionale nevicata al Nord/Est: troppa NEVE su Dolomiti e Alto Adige, caos e blackout tra Italia e Austria

Situazione critica per la neve al confine tra Italia e Austria: a Heiligenblut è caduto un metro di neve nella notte e sono migliaia le case senza corrente elettrica nel Tirolo orientale, in Carinzia e in Stiria. A Heiligenblut, come negli altri comuni della Moelltal, sono chiuse le scuole e gli asili. Gli scuolabus non riescono a circolare sulle strade innevate. Si registrano frane e smottamenti. Sull’autostrada dei Tauri problemi a causa di auto e tir senza attrezzatura invernale.

In Alto Adige nella notte sono caduti tra i 40 e i 50 centimetri di neve. La zona maggiormente interessata e’ quella compresa tra Fleres, Ridanna e Riva di Tures, Braies e Sesto di Pusteria fino a Nova Ponente. La neve bagnata ha fatto crollare numerosi alberi, perche’ il terreno non e’ ancora gelato e le radici non hanno retto il peso.

Sulle Dolomiti si registrano forti problemi alla viabilità. Numerose strade sono bloccate per alberi caduti, cosi’ anche la linea ferroviaria della val Pusteria. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade, mentre a Bolzano si registrano cantine allagate dalla pioggia. I maggiori problemi si registrano in val d’Ega, val Gardena e val Pusteria. Sono chiusi per motivi di sicurezza Passo Mendola, Passo Giovo, Passo Gardena, Passo Sella, Passo Valparola, Passo Falzarego, Passo Pordoi, Passo Pennes e Passo delle Erbe (raggiungibile dalla Val Badia), mentre Passo dello Stelvio, Passo Rombo e Passo Stalle hanno chiusura invernale.

Sono chiuse per alberi caduti oppure per motivi di sicurezza la val Pusteria tra Monguelfo e l’incrocio per Braies, la statale dell’Alemagna tra Dobbiaco e Cimabanche, la val d’Ega tra Cardano ed il passo Costalunga, la statale 242 tra Novale di Laion e Pontives, la Ss 620 tra Ponte Nova e Passo Lavazè. Sono chiuse anche una serie di strade provinciali a Tires, tra Fie’ e Castelrotto, tra Ponte Gardena e Castelrotto, tra Eores, S. Martino in Badia e Piccolino, tra Bressanone ed Eores, come anche tra Bressanone e Luson, tra Stegona e Falzes, tra Mantana ed Onies, come anche la strada comunale tra Barbiano e Villandro. Sull’autostrada del Brennero si segnalano in direzione nord tra Bressanone ed i Brennero code di mezzi pesanti per traffico intenso e per le nevicate.

Il maltempo che ha colpito il Trentino ha provocato diversi disagi alla viabilità. I vigili del fuoco hanno svolto numerosi interventi. La strada provinciale 25 di Garniga è chiusa da Garniga Vecchia fino alle Viote per il rischi di caduta piante e smottamenti. Stessa situazione anche sulla sp 85 del Bondone, in localita’ Lagolo, e anche sulla sp 224 del Redebus in direzione Palù del Fersina e sulla provinciale 8 in localita’ Bedollo. Disagi alla viabilita’, segnala Viaggiare in Trentino, anche lungo la ss 350 di Folgaria e della val d’Astico, dove si registrano code in direzione di Vicenza, in localita’ Laste Basse ed in localita’ Peneri, nel comune di Folgaria a causa di un camion rimasto bloccato per la neve. Traffico messo alla prova anche sulla ss 45 bis della Gardesana occidentale, con code in direzione di Trento alla galleria Montevideo a causa di un incidente. Chiusa per caduta piante anche la sp 64 di Fai in entrambe le direzioni da localita’ Santel ad Andalo per pericolo caduta piante. La sp 138 della Borcola e’ chiusa dalla frazione Incapo a Passo Borcola, al confine con la provincia di Vicenza, a causa della neve e del forte vento. Chiusa anche la sp 3 del Monte Baldo in localita’ San Valentino, sempre per neve.

Alla Centrale operativa dei Vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano, il Centro situazioni provinciale ha fatto il punto della situazione: il responsabile Marco Baldasso rende noto che dalle ore 19 di ieri alle 10 di questa mattina, gli interventi effettuati dai vigili del fuoco volontari su tutto il territorio sono stati 280. Gli interventi di soccorso gestiti direttamente dalla Centrale di emergenza risultano invece essere 170. Le situazioni più complicate si registrano nella zona dolomitica e in quella orientale del territorio altoatesino. Fra Barbiano, Laion, la Val Pusteria e la Val Gardena, secondo le prime stime di Edyna, sono circa 15.000 le utenze rimaste senza energia. Il principale distributore di energia elettrica della Provincia di Bolzano è all’opera con diverse squadre di intervento per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile. Traffico interrotto, inoltre, lungo la linea ferroviaria della Val Pusteria a causa della caduta sui binari di diversi alberi, anche di grandi dimensioni. I lavori per lo sgombero dei binari dureranno probabilmente sino a questa sera, e prima di allora i treni non potranno tornare a viaggiare lungo la linea tra Fortezza e San Candido. Sempre per motivi di sicurezza, inoltre, sono numerose le strade chiuse al traffico a causa della caduta di alberi.

Nella zona c’è grande apprensione perchè Venerdì, dopodomani, inizierà un’altra grande nevicata, fino a valle e con accumuli ancor più abbondanti in quota. Intanto su MeteoWeb stiamo seguendo tutto il maltempo in diretta con uno speciale di Nowcasting: per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: