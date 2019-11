Maltempo: sorpresi dalla neve a 2.085 metri di quota, tre salvati nel bergamasco

Erano partiti ieri pomeriggio per raggiungere il bivacco Citta’ di Clusone, a 2.085 metri di quota, in provincia di Bergamo. Avevano in programma di passare li’ la notte e di scendere oggi, ma la neve e il maltempo lo hanno impedito. Sono stati cosi’ soccorsi oggi pomeriggio tre ragazzi, due di Milano e uno di Brugherio, tra i 21 e i 23 anni. Il Soccorso alpino e’ stato allertato verso le 11,30. I soccorritori, in tutto una decina, sono partiti nonostante la nevicata in corso e con l’attrezzatura adeguata per muoversi in tale contesto. Sono stati impiegati anche l’autoambulanza e un mezzo fuoristrada. I tre ragazzi sono stati raggiunti e accompagnati a valle, illesi, in condizioni di sicurezza.