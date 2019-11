Maltempo e neve in Trentino Alto Adige: valanga in Val Martello, chiusi passi e strade montane

Intense nevicate in Trentino Alto Adige.

In Val Martello una valanga si è abbattuta su una zona abitata: al momento risulterebbero danneggiate alcune case ma non ci sarebbero feriti.

E’ scesa la cosiddetta valanga “Eberhoefer“, che in passato è stata già oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa dell’elevato pericolo che rappresenta per le case sottostanti. Per motivi sicurezza risultano chiuse 30 strade statali e provinciale, come tutte la strade secondaria di montagna. La statale della val Venosta è bloccata tra Laces e Coldrano per caduta sassi, tra Silando e Resia vige l’obbligo di catene.

Le corsie dell’autostrada A22 del Brennero sono parzialmente innevate tra Bolzano nord ed il confine di Stato del Brennero. Nevicata abbondante anche in territorio austriaco dal Brennero a Innsbruck.

La centrale viabilità della Provincia Autonoma di Bolzano “viste le attuali condizioni stradali consiglia di evitare viaggi non urgenti“. Chiusi gran parte dei passi altoatesini e tutti quelli dolomitici, interrotte molte strade provinciali di montagna.