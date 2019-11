Maltempo, prima neve in Versilia e sull’Appennino umbro-marchigiano: imbiancate le cime delle Alpi Apuane e del monte Vettore

Prima nevicata della stagione in Versilia. Dopo il brusco abbassamento delle temperature dei giorni scorsi, oggi le vette dei monti che si trovano alle spalle di Viareggio e Forte dei Marmi sono stati imbiancati da una nevicata che ha ammantato le cime più alte delle Alpi Apuane. Al momento non si registrano disagi alla viabilità né alle frazioni montane.

Anche sull’Appennino umbro-marchigiano è caduta la prima neve e la vetta del monte Vettore che domina Castelluccio di Norcia è completamente imbiancata. A Forca Canapine la temperatura minima è scesa sotto lo zero e la massima non è andata oltre i +3,6°C. Freddo anche a Castelluccio, dove il termometro del Centro funzionale della Protezione civile umbro ha segnato +1,5°C di minima e +7°C di massima. La città più fredda dell’Umbria è Cascia con +0,4°C. Nei fondovalle ai piedi dell’Appennino continuerà a fare freddo anche nella giornata di domenica, con temperature prossime allo zero termico nelle prime ore della mattina. In generale sull’Umbria, dal pomeriggio di domani è atteso un aumento della nuvolosità per l’approssimarsi di una nuova perturbazione. Per la giornata di lunedì 11 novembre sono attese possibili piogge deboli su tutta la regione.